Ученые нашли "крышку", сдерживающую взрыв супервулкана Йеллоустоун

Ученые предупредили, что в некоторых случаях может произойти катастрофический взрыв

Ученые обнаружили скрытую структуру, сдерживающую извержение супервулкана Йеллоустоун в США, раскрывая точную вероятность апокалипсиса. Исторически, Йеллоустоун извергался примерно каждые 600 000 лет, но уже 630 000 лет он находится в состоянии покоя, что означает, что извержение должно произойти еще 30 000 лет назад.

Как сообщает "The Sun", нашли магматическую оболочку, сдерживающую огромный резервуар магмы под супервулканом. Ранее учёные подозревали, что под северо-восточной частью кальдеры Йеллоустоуна может находиться горячая порода.

Выявление этой "шапки" указывает на то, что она помогает остановить извержение Йеллоустоуна. Ученые предположили, что эта оболочка позволяет вулкану "дышать" и стабилизирует внутреннее давление, препятствуя взрыву. Оболочка, находящаяся на глубине от 3,5 до 4 км под поверхностью Земли, позволяет высвобождать малое количество газа, снижающего давление в резервуаре.

Риск извержения супервулкана оценивается в 0,00014% в год, согласно исследованиям Геологической службы США. Однако учёные предупредили, что при нарушении баланса между газами и магмой может произойти катастрофический взрыв.

Используя новую методику, эксперты смогли получить сверхточные изображения структуры магматического резервуара под Йеллоустоунским государственным парком.

С помощью сейсмических волн они смогли определить точное месторасположение этой магматической "шапки", что раньше было неизвестно. Согласно имеющимся данным, над резервуаром есть слой, эффективно выпускающий газы через трещины в земной коре, предотвращая накопление давления.

Эти открытия придают новое понимание механизмов, удерживающих Йеллоустоун в состоянии покоя, и показывают, как естественные процессы могут помочь избежать катастрофического извержения.

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