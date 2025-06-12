Будете нещасними весь рік: що не можна робити 12 червня

Варто утриматися від деяких дій у цей день

У четвер, 12 червня, за новим стилем, християни згадують преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 25 червня.

Онуфрій народився у Єгипті у IV столітті. Він був ченцем монастиря. Згодом чоловік почав мешкати у єгипетській пустелі. Вів усамітнений спосіб життя. У пустелі Онуфрій прожив 60 років. Там його знайшов преподобний Пафнутій, який відвідав пустелю. Саме йому Онуфрій розповів про своє життя. Згодом Пафнутій похоронив його та повернувся у монастир.

Петро відзначився тим, що жив на горі Афон. Тому пізніше його і стали називати Афонським. Певний час перебував у полоні розбійницького плем'я бедуїнів. Вийшов звідти завдяки Миколаю Чудотворцю. Після цього Петро почав жити на горі Афон, і це тривало упродовж 50 років.

Традиції та прикмети 12 червня

Віряни у цей день поспішають до храмів, аби вшанувати Онуфрія Великого та Петра Афонського. У народі особливу увагу приділяли сонцю. Люди дивилися на нього, а також засмагали. Також було заведено ловити рибу та варити з неї юшку.

Ранкова роса у цей день є передвісником великого урожаю.

Спека свідчить про те, що погода буде теплою все літо.

Поривчастий вітер — до мінливої погоди.

Що не можна робити 12 червня

Не варто одягати чорний одяг, бо можна відвернути щастя.

Не лягайте спати дуже пізно, бо буде складно досягти бажаного.

Заборонено позичати сіль, бо позбудетеся достатку.

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