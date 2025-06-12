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Будете нещасними весь рік: що не можна робити 12 червня

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Свято 12 червня
Свято 12 червня. Фото Колаж "Телеграфу"

Варто утриматися від деяких дій у цей день

У четвер, 12 червня, за новим стилем, християни згадують преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 25 червня.

Онуфрій народився у Єгипті у IV столітті. Він був ченцем монастиря. Згодом чоловік почав мешкати у єгипетській пустелі. Вів усамітнений спосіб життя. У пустелі Онуфрій прожив 60 років. Там його знайшов преподобний Пафнутій, який відвідав пустелю. Саме йому Онуфрій розповів про своє життя. Згодом Пафнутій похоронив його та повернувся у монастир.

Петро відзначився тим, що жив на горі Афон. Тому пізніше його і стали називати Афонським. Певний час перебував у полоні розбійницького плем'я бедуїнів. Вийшов звідти завдяки Миколаю Чудотворцю. Після цього Петро почав жити на горі Афон, і це тривало упродовж 50 років.

Традиції та прикмети 12 червня

Віряни у цей день поспішають до храмів, аби вшанувати Онуфрія Великого та Петра Афонського. У народі особливу увагу приділяли сонцю. Люди дивилися на нього, а також засмагали. Також було заведено ловити рибу та варити з неї юшку.

  • Ранкова роса у цей день є передвісником великого урожаю.
  • Спека свідчить про те, що погода буде теплою все літо.
  • Поривчастий вітер — до мінливої погоди.

Що не можна робити 12 червня

  • Не варто одягати чорний одяг, бо можна відвернути щастя.
  • Не лягайте спати дуже пізно, бо буде складно досягти бажаного.
  • Заборонено позичати сіль, бо позбудетеся достатку.

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#Традиції #Заборони #Свято #Прикмети