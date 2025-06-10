На Землі досі вирує затяжна магнітна буря. Чи візьме вона перерву на цьому тижні

На графіку ще є "оранжеві" дні

На графіку магнітних коливань продовжує вирувати геомагнітний шторм, який мав завершитись ще на минулому тижні. Найближчими днями його сила не перевищить 4 балів.

Як повідомили астросиноптики на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 10 червня, тримається середня магнітна буря в 3,6 бала.

Середній "оранжевий" шторм прогнозується і протягом 11 червня. Однак у четвер його вже не буде.

Пояснимо, що затяжна магнітна буря мала б завершитись ще 6 червня, адже зранку того дня сонячна активність була низькою. 7 червня виявилось, що вчорашній шторм поновився і був на рівні 6 балів, тобто "червоним", але знову ж таки на 8 червня зранку знову прогнозувалась низька сонячна активність.

Пізніше, 9 червня, вчені, оновивши графік, повідомили про те, що буря, яка вирувала у неділю, не затихла. Хоча знову ж таки на понеділок не прогнозувалось штормів.

Це свідчить про те, що погода на світилі змінюється протягом доби і якщо зранку не буде штормів, то це не означає, що вони не поновляться ввечері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні почне спадати спека.