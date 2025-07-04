Чи чекати магнітної бурі наприкінці тижня? Прогноз вчених

Думки вчених розійшлись

Магнітна буря досі впливає на магнітне поле нашої планети, хоча інші вчені кажуть що її немає, адже очікуваний викид зі Сонця так і не торкнувся Землі. Він пролетів повз нас, але його частинки все ще можуть викликати шторм.

Дані сонячного вітру свідчать про те, що вибух на Сонці, в наслідок якого вилетів викид корональної маси (СМЕ), пройшов поблизу Землі вночі 3 липня. Близьке зіткнення не спричинило геомагнітної бурі, хоча вона все ще можлива, оскільки "брижі" від спалаху продовжують плавати у космосі, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі 4-6 липня 2025

Тим часом у на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що зараз на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали.

А вже з 5 по 6 липня її сила знизиться і геомагнітний шторм щезне з графіка сонячної активності.

Коли знизиться сила магнітної бурі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам, навпаки, не пощастить з погодою наприкінці тижня.