Очікуваний викид зі Сонця так і не прилетів, але на Землі вирує магнітна буря. Що буде цими днями

Вчені оновили графік сонячної активності

На Землю мав впасти викид корональної маси (СМЕ), але він запізнюється. Хоча тим часом наша планета все одно знаходиться під впливом затяжної сильної магнітної бурі.

Очікувалось, що СМЕ вдарить по Землі пізно вранці 1 липня, але його ще немає. Його пізній прихід 2 липня може спричинити геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні, як передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом у на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що магнітне поле Землі вже під впливом сильної 5-бальної магнітної бурі. 3 липня її сила спаде до 4,7 бала, але все одно вона буде "червоною". Хоча вже 4 липня очікується середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Пояснимо, що на Землі все ще вирує затяжна магнітна буря, яка мала б завершитись ще 29 червня, але у неї були інші плани. Отже, наразі тримається довготривалий шторм, який почав вирувати ще з 26 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікується негода у вигляді гроз. Вони охоплять більшу частину нашої країни.