З Днем Нацполіції України! Яскраві листівки і картинки до професійного свята 4 липня

Привітайте цього дня правоохоронців красивою листівкою

У липневому календарі 2025 року особливе місце посідає важливе професійне свято – День Національної поліції України, яке відзначається щороку 4 липня. Цього року він випадає на п’ятницю.

День поліції — порівняно молоде свято, яке своїм указом у 2015 році започаткував тодішній президент Петро Порошенко. Спочатку його відзначали 4 серпня, проте 2018 року дату перенесли на 4 липня — саме цього дня 2015 року на Софійській площі в Києві склали присягу перші патрульні поліцейські.

Ця подія — привід висловити подяку українським поліцейським за їхню службу та самовідданість в умовах повномасштабної російсько-української війни. До Дня Нацполіції України "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та вітальних картинок. Ви можете скачати зображення на свій пристрій та надіслати привітання правоохоронцям через соцмережі або месенджери.

З Днем Нацполіції України: листівки і картинки

Нагадаємо, що сьогодні українці відзначають народне свято Андріїв день. Дізнайтеся, що не можна робити 4 липня, щоб не збідніти.