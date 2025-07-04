Ждать ли магнитной бури в конце недели? Прогноз ученых

Мнения ученых разошлись

Магнитная буря до сих пор влияет на магнитное поле нашей планеты, хотя другие ученые говорят, что ее нет, ведь ожидаемый выброс с Солнца так и не затронул Землю. Он пролетел мимо нас, но его частицы все еще могут вызвать шторм.

Данные солнечного ветра свидетельствуют, что взрыв на Солнце, вследствие которого вылетел выброс корональной массы (СМЕ), прошел вблизи Земли ночью 3 июля. Близкое соприкосновение не вызвало геомагнитной бури, хотя она все еще возможна, поскольку "рябь" от вспышки продолжает плавать в космосе, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури 4-6 июля 2025

Между тем на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что сейчас на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла.

А уже с 5 по 6 июля ее сила снизится, и геомагнитный шторм исчезнет из графика солнечной активности.

Когда снизится сила магнитной бури

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам, напротив, не повезет с погодой в конце недели.