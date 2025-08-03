Скільки днів магнітні бурі кошмаритимуть українців у серпні (прогноз)

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси

Магнітні бурі ще кілька днів будуть у стані спокою. А з 7 серпня будуть сильнішими.

"Телеграф" підготував для вас прогноз магнітних бур на 4 та 5 серпня. За даними NOAA (Центр прогнозування космічної погоди), у серпні очікується кілька періодів посиленої геомагнітної активності. Найбільш інтенсивні бурі ймовірні у середині місяця.

Магнітні бурі 4 серпня

У понеділок, 4 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 1.7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі 5 серпня

У вівторок, 5 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами:

Магнітні бурі

У серпні 2025року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 3, 5, 6, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 числа місяця;

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 28;

Найсильніша магнітна буря очікується 7, 9, 11, 13, 19 серпня.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

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