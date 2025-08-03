Сколько дней магнитные бури будут кошмарить украинцев в августе (прогноз)

Для различения магнитных бур используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы

Магнитные бури еще несколько дней будут в состоянии покоя. А с 7 августа будут сильнее.

"Телеграф" подготовил для вас прогноз магнитных бурь на 4 и 5 августа. По данным NOAA (центр прогнозирования космической погоды), в августе ожидается несколько периодов усиленной геомагнитной активности. Наиболее интенсивные бури вероятны в середине месяца.

Магнитные бури 4 августа

В понедельник, 4 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 1.7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури 5 августа

Во вторник, 5 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями:

Магнитные бури

В августе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 3, 5, 6, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 числа месяца;

Магнитная буря средней силы накроет Землю 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 28;

Самая сильная магнитная буря ожидается 7, 9, 11, 13, 19 августа.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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