Магнітна буря відступила, але ненадовго: коли очікується новий шторм і чи буде він сильним

Є оновлений графік сонячної активності на ці дні

Затяжна магнітна буря знизила свою силу і наразі Земля відпочиває. Однак вже у вівторок, 5 серпня, шторм може поновитись.

Вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather прогнозують, що 4 серпня може відбутись сильний сонячний спалах. Протягом вихідних дві сонячні плями 4167 та 4168 активізувались і нині мають нестабільні магнітні поля "дельта-класу".

За словами астросиноптиків, обидві плями містять енергію для сильних спалахів, внаслідок чого в космос можуть вилетіти викиди корональної маси (СМЕ).

Прогноз щодо магнітних бур протягом 4-6 серпня

Згідно з оновленим графіком сонячної активності на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 4 серпня тримається низька сонячна активність у 2,5 бали.

Однак вже 5 серпня очікується середня магнітна буря в 3,7 бала. Хоча вона протримається недовго і 6 серпня має завершитись.

Магнітні бурі

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