Що заборонено робити 4 серпня, аби не втратити достаток

Будьте обережні у цей день з грошима

У понеділок, 4 серпня, за новим стилем, віряни вшановують преподобномученицю Євдокію Римлянину. До запровадження новоюліанського календаря свято припадало на 17 серпня.

Життя Євдокії припало на IV столітті. Вона народилась у Римі у заможній сім'ї. Дівчинку з дитинства навчали християнству, побожності, цінностям добра і допомоги іншим. За часів перського царя Сапора відбувалося переслідування вірян. Так Євдокія з іншими 900 християнами потрапила за ґрати.

Євдокія Римлянина, фото restim.com.ua

У в'язниці жінка намагалась підтримувати моральний дух інших і навертала людей до християнства. Перський цар дізнався про це і наказав вбити Євдокію. Християнку жорстоко катували та відсікли голову мечем.

Традиції та прикмети 4 серпня

Цього дня віряни звертаються з молитвами до Євдокії Римлянини про допомогу у справах, одужання від хвороб і енергію для реалізації цілей. У народі у цей день збирали урожай, зокрема малину та огірки.

Почули грім — скоро будуть опади.

Спекотна погода сьогодні — до теплої осені.

Не чути птахів — осінь настане скоро.

Що не можна робити 4 серпня

Не варто робити великі покупки та інвестиції, бо втратите гроші.

Заборонено брехати, лінуватися, пліткувати і відмовляти у допомозі.

Не рекомендується давати гроші у борг, оскільки разом із ними можете втратити достаток.

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