Магнитная буря отступила, но ненадолго: когда ожидается новый шторм и будет ли он сильным

Есть обновленный график солнечной активности на эти дни

Затяжная магнитная буря снизила свою силу и сейчас Земля отдыхает. Однако уже во вторник, 5 августа, шторм может возобновиться.

Ученые из сайта исследования космической погоды Spaceweather прогнозируют, что 4 августа может произойти сильная солнечная вспышка. В течение выходных два солнечных пятна 4167 и 4168 активизировались и ныне имеют нестабильные магнитные поля "дельта-класса".

По словам астросиноптиков, оба пятна содержат энергию для сильных вспышек, в результате чего в космос могут вылететь выбросы корональной массы (СМЕ).

Прогноз по магнитным бурям в течение 4-6 августа

Согласно обновленному графику солнечной активности на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 4 августа держится низкая солнечная активность в 2,5 балла.

Однако уже 5 августа ожидается средняя магнитная буря в 3,7 балла, хотя она продержится недолго и 6 августа должна завершиться.

Магнитные бури

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