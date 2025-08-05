Магнітна буря може вдарити зненацька? Що прогнозують вчені на ці дні

Чого очікувати землянам 5-7 серпня

Земля зараз відпочиває від магнітної бурі, яка може поновитись протягом доби. Вчені кажуть, що, ймовірно, найближчими днями сонячна активність буде низькою.

За даними оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нині, 5 серпня, тримається геомагнітна "тиша".

Будь-яких магнітних бур не очікується і протягом середи-четверга, 6-7 серпня.

Магнітні бурі

Нагадаємо, що вчені прогнозували геомагнітний шторм в 3,7 бала, тобто середній, протягом 5 серпня. Однак він щез з графіка. Це пояснюється тим, що погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. Відповідно до нових даних коливається і прогноз. Тому якщо зранку не очікувалось бурі, то це не означає, що її точно не буде до кінця доби.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українцям зі 11 областей варто бути обережними 6 серпня, адже синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в 5 балів.