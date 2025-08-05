Магнитная буря может ударить неожиданно? Что прогнозируют ученые на эти дни

Чего ждать землянам 5-7 августа

Земля сейчас отдыхает от магнитной бури, которая может возобновиться в течение суток. Ученые говорят, что, вероятно, в ближайшие дни солнечная активность будет низкой.

По данным обновленного графика геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 5 августа держится геомагнитная "тишина".

Каких-либо магнитных бурь не ожидается и в течение среды-четверга, 6-7 августа.

Магнитные бури

Напомним, что ученые прогнозировали геомагнитный шторм в 3,7 балла, то есть средний, в течение 5 августа. Однако он исчез из графика. Это объясняется тем, что погода на светиле может меняться каждые 10 минут. В соответствии с новыми данными колеблется и прогноз. Поэтому если утром не ожидалось бури, то это не значит, что ее точно не будет до конца суток.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам из 11 областей следует соблюдать осторожность 6 августа, ведь синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в 5 баллов.