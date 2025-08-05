Накличете біду в оселю: що категорично заборонено робити 5 серпня

В цей день віряни дотримуються деяких заборон

Цього вівторка, 5 серпня, за новоюліанським церковним календарем, віряни вшановують пам'ять мученика Євсигнія Антіохійського. До переходу ПЦУ на новий стиль, свято припадало на 18 серпня.

Євсигній був військовим, який прожив близько 60 років у службі під римськими імператорами. На старості він пішов у відставку і присвятив решту свого життя молитві, посту і добрим справам.

Якось Євсигнія викрили як християнина, але він не відрікся віри. За це його засудили до страти у 110 років — йому відрубали голову.

Традиції та прикмети 5 серпня

В цей день віряни просять у святого Євстигнія і просять про захист і мудрість для воїнів. 5 серпня готують страви із цибулі. Частину урожаю, який збирають в цей день, у давнину дарували сусідам.

жаби голосно кумкають — чекайте на потепління;

в річці піниться вода — на наступний день буде дощ;

туман зранку — буде гарний урожай грибів.

Що не можна робити 5 серпня

пліткувати, бажати комусь зла — можна накликати на себе біду;

розмовляти під час роботи в полі — це вважається неповагою до святого дня;

оскільки триває Успенський піст — не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця і рибу.

Іменини 5 серпня

В цей день іменини відзначають Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина.

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