Нова загроза з космосу: до Землі наближається магнітна буря, чи буде вона сильною

Сонце не дрімає

Магнітна буря знизила свою силу 5 серпня, однак вже наступного дня вона виросла і сягнула "червоного" рівня в 6 балів. А на Сонці тим часом відбувся сильний спалах, який може впасти на Землю через декілька діб.

У вівторок, 5 серпня, відбулося виверження сонячної плями 4168, що призвело до сонячного сильного спалаху класу M4.4 та часткового викиду корональної маси (СМЕ). Згідно з моделлю NASA, як передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ може торкнутися Землі 8 серпня і під час прибуття можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні.

Магнітні бурі 6-8 серпня

На сайті Meteoagent було оновлено графік сонячної активності. Дані для нього складаються на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Відповідно до нього, протягом 6-8 серпня триматиметься геомагнітна "тиша".

Втім, науковці застерігають: прогноз може змінитися в будь-який момент. Сонячна активність — процес надзвичайно динамічний, і те, що сьогодні здається "штилем", завтра може обернутися новою бурею.

Магнітні бурі

Наприклад, ще вранці вівторка, 5 серпня, астросиноптики прогнозували завершення магнітної бурі, однак пізніше, 6 серпня, вона виросла аж до 6 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека в Україні різко закінчиться. Синоптики поділились прогнозом, коли прийде нестабільна погода.