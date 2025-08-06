Новая угроза из космоса: к Земле приближается магнитная буря, будет ли она сильной

Солнце не дремлет

Магнитная буря снизила свою силу 5 августа, однако уже на следующий день она выросла и достигла "красного" уровня в 6 баллов. А на Солнце тем временем произошла сильная вспышка, которая может упасть на Землю через несколько суток.

Во вторник, 5 августа, произошло извержение солнечного пятна 4168, что привело к солнечной сильной вспышке класса M4.4 и частичному выбросу корональной массы (СМЕ). Согласно модели NASA, как передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, СМЕ может затронуть Землю 8 августа и по прибытии возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные.

Магнитные бури 6-8 августа

На сайте Meteoagent был обновлен график солнечной активности. Данные для него составляются на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру. Согласно ему, в течение 6-8 августа будет держаться геомагнитная "тишина".

Впрочем, ученые предостерегают: прогноз может измениться в любой момент. Солнечная активность — процесс чрезвычайно динамичный, и то, что сегодня кажется "штилем", завтра может обернуться новой бурей.

Магнитные бури

К примеру, еще утром вторника, 5 августа, астросиноптики прогнозировали завершение магнитной бури, однако позже, 6 августа, она выросла аж до 6 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара в Украине резко закончится. Синоптики поделились прогнозом, когда придет нестабильная погода.