У Європі заплутались: ЗМІ розповіли, що означали слова Макрона про війська НАТО в Україні

Про відправлення західних солдатів на лінію фронту не йшлося

Плутанина, що виникла після пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ НАТО в Україну, загрожує звести нанівець реальні результати зустрічі європейських лідерів у Парижі. Там було досягнуто значного прогресу в питанні закупівлі боєприпасів за межами Європи.

Так пише Bloomberg. Французькі представники кажуть, що Макрон хотів "збити з пантелику" Путіна своїми коментарями, щоб показати, що західні союзники не залишать Україну наодинці.

Політик висловився в такий спосіб, коли російські війська намагаються скористатися "критичною" нестачею боєприпасів в Україні.

ЗМІ повідомляє, що на зустрічі в Парижі Макрон запропонував відправити в Україну "додаткових людей в обмежені зони". "Ці групи, можливо, доведеться обороняти, "що може виправдати деякі елементи розгортання", — сказав президент Франції.

Про безпосереднє відправлення європейських солдатів на лінію фронту не йшлося, але коментарі Макрона "створили стратегічну неоднозначність". А подальші заяви європейських лідерів, які відхилили можливість відправки своїх військ в Україну, "ослабили обіцянку Макрона зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії", вважає Bloomberg.

При цьому видання зазначає, що деякі країни НАТО вже "тихо" відправляють радників та інструкторів, щоб допомогти ЗСУ використовувати західне обладнання.

Раніше "Телеграф" писав, щодо відправки військ НАТО до України із заявами виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.