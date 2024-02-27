В Европе запутались: СМИ рассказали, что означали слова Макрона о войсках НАТО в Украине

Об отправке западных солдат на линию фронта речь не шла

Путаница, возникшая после предложения президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину, грозит свести на нет реальные результаты встречи европейских лидеров в Париже. Там был достигнут значительный прогресс в вопросе закупки боеприпасов за пределами Европы.

Так пишет Bloomberg. Французские представители говорят, что Макрон хотел "сбить с толку" Путина своими комментариями, чтобы показать, что западные союзники не покинут Украину наедине.

Политик высказался таким образом, когда российские войска пытаются воспользоваться "критической" нехваткой боеприпасов в Украине.

СМИ сообщает, что на встрече Макрон предложил отправить в Украину "дополнительных людей в ограниченные зоны". "Эти группы, возможно, придется оборонять, "что может оправдать некоторые элементы развертывания", — сказал президент Франции.

О непосредственном отправлении европейских солдат на линию фронта речь не шла, но комментарии Макрона "создали стратегическую неоднозначность". А последующие заявления европейских лидеров, отклонивших возможность отправки своих войск в Украину, "ослабили обещание Макрона сделать все возможное, чтобы не допустить победы России", считает Bloomberg.

При этом издание отмечает, что некоторые страны НАТО уже "тихо" отправляют советников и инструкторов, чтобы помочь ВСУ использовать западное оборудование.

Ранее "Телеграф" писал, что по отправке войск НАТО в Украину с заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.