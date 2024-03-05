На что-то намекает? Макрон выступил с резким призывом к союзникам Украины

Он заявил, что некоторые государства расширяют угрозу нападения

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал новое заявление, касающееся войны в Украине. Политик призвал союзников Киева активизироваться.

Слова Макрона цитирует Reuters. Как заявил Макрон, Европа приближается к тому моменту, когда "будет уместно не быть трусом".

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом", — заявил Макрон.

Франция и Чехия (страна, которая выдвинула план экстренной поставки снарядов Украине — Ред.), по словам Макрона, "прекрасно понимают, что война снова идет на нашей земле (в Европе, — Ред.).

"Некоторые державы, ставшие неудержимыми, с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападения на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует", — подчеркнул он.

Отметим, слова президента Франции о "неуместности быть трусами" прозвучали на фоне резкой критики западными союзниками его предложения о возможном вводе войск НАТО в Украину. Лидеры многих европейских стран поспешили опровергнуть такую возможность. В то же время, нашлись страны, которые готовы обсуждать эту идею. А во Франции тем временем уже несколько раз попытались объяснить, что имел в виду президент.