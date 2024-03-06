Бросают петарды в полицию: фермеры устроили масштабный протест в Варшаве (фото, видео)

Правоохранители уже задержали несколько человек

Польские фермеры начали столкновение с полицией в Варшаве. Некоторые протестующие были замечены с антиукраинскими плакатами.

Информация об этом в среду, 6 марта, была опубликована в социальных сетях, а также в местных СМИ. Вместе с тем с места происшествия уже есть фото и видео.

Так, в 11:00 акция протеста началась перед офисом премьер-министра. Это повлекло за собой затруднение движения транспорта по всему городу. Подъездные пути к столице также были заблокированы.

На видео, которые опубликованы в сети, видно, что фермеры бросают петарды в полицейских и пытаются сломать заграждения у Сейма. Правоохранители в свою очередь задержали несколько человек. К Сейму приехала машина скорой помощи.

Демонстранты требуют защиту польских границ от "неконтролируемого наплыва" продуктов из Украины, РФ и Беларуси. В этой акции протеста примут участие более 100 тысяч человек.

В 14:00 участники демонстрации начали забрасывать полицию брусчаткой — последняя ответила слезоточивым газом. Об этом пишет Polsat News.

Около 15:00 полиция начала объявлять участникам демонстрации, что она незаконна. Однако нет признаков того, что акция протеста подходит к концу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 марта полиция заблокировала на границе украинских водителей, которые хотели поговорить с протестующими. Их не пускали назад в свои кампусы и к своим автомобилям.