"Відібрали навіть селфі-палиці": польські поліцейські знову затримали українських журналістів, які знімали торгівлю з РФ

Журналістам тепер заборонено в’їзд до Польщі

Українських журналістів, які проводили розслідування у Польщі щодо масштабів торгівлі цієї держави з РФ на тлі блокади кордону з Україною, затримали польські поліцейські. Вони депортували їх та заборонили в’їзд.

Про це повідомляє "Район.ін.юа". Журналістів цього видання затримали поляки.

"Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин", — йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що дані журналісти, згідно з редакційним завданням, мають дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік та з’ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

Проте 7 березня приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали співробітники поліції у кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки та навіть селфі-палиці.

"Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила", – розповідає журналіст Юрій Конкевич.", – розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Причиною затримання, як стверджує видання, співробітники поліції назвали те, що журналісти надто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони зрідженого газу. Крім того, співробітники поліції нібито обшукали автомобіль без згоди журналістів. З рюкзака, який був у автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі. Також видання пише, що співробітники поліції відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.

"Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційного агентства "Район.ін.юа", – звертається директор Ігор Денисевич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що аналогічна ситуація сталася і з журналістом "УП" Ткачом, який також проводив розслідування з приводу торгівлі РФ із Польщею.