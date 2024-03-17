Новий поворот у вбивстві 27-річної українки у Німеччині: злочин планували мінімум з грудня

Дівчинка вбитої перебуває у лікарні, а матір досі не знайшли

У вбивстві 27-річної Маргарити Разаз підозрюють подружню пару – 44-річного німця та 43-річну уродженку Росії, вони перебувають під вартою. Журналісти з’ясували, що затримані наперед спланували викрадення маленької Мії.

Останні кілька місяців подружжя говорило своїм друзям та сусідам про швидке поповнення в сім’ї, хоча жінка не була схожа на вагітну. А нещодавно вони похвалилися народженням дитини, яка нібито ще перебувала в реанімації, пише видання Bild.

Злочин був давно спланований

Одна із сусідок розповіла, що вперше почула про поповнення у грудні. Чоловік навіть показав рожеву шапочку, яку вони підготували для дочки. Це здивувало жінку, адже вона бачила, що його дружина не схожа на вагітну.

Зі ЗМІ про цю пару відомо небагато. Чоловіка звуть Марко, він працює у м’ясному магазині. А ще в нього із росіянкою вже є троє своїх дітей, сини.

Вбивство українки у Німеччині

У Хоккенхаймі 7 березня на березі Рейну знайшли тіло молодої жінки. Невдовзі з’ясувалося, що це біженка з України Маргарита Разаз, якій було 27 років.

Правоохоронці шукали її матір, 51-річну Марину Стеценко, та 5-тижневу доньку Мію. Останню вдалося знайти у подружжя, яку і затримали за підозрою у вбивстві. З дівчинкою все гаразд, її життю нічого не загрожує. Про всяк випадок її тимчасово помістили до лікарні, вона перебуває під опікою місцевої служби у справах дітей.

Мати Маргарити Разаз досі не знайдено. Її разом із дочкою та онукою востаннє бачили у ресторані. Жінки мали зустрітися з місцевою мешканкою, яка обіцяла допомогти з документами.

Раніше "Телеграф" писав, що 11 лютого у Німеччині напали на баскетболістів з України. Володимир Єрмаков помер одразу у лікарні, а його товариш Артем Козаченко помер за 10 днів.