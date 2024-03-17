Новый поворот в убийстве 27-летней украинки в Германии: преступление планировали минимум с декабря

Девочка убитой находится в больнице, а мать до сих пор не нашли

В убийстве 27-летней Маргариты Разаз подозревают супружескую пару ― 44-летнего немца и 43-летнюю уроженку России, они находятся под стражей. Журналисты выяснили, что задержанные заранее спланировали похищение маленькой Мии.

Последние несколько месяцев супруги говорили своим друзьям и соседям о скором пополнении в семье, хотя женщина не была похожа на беременную. А недавно они похвастались рождением ребенка, который якобы еще находился в реанимации, пишет издание Bild.

Преступление было давно спланировано

Одна из соседок рассказала, что впервые услышала о пополнении в декабре. Мужчина ей даже показал розовую шапочку, которую они подготовили для дочери. Это удивило женщину, ведь она видела, что его жена не похожа на беременную.

Из СМИ об этой паре известно немного. Мужчину зовут Марко, он работает в мясном магазине. А еще у него с россиянкой уже есть трое своих детей, сыновья.

Убийство украинки в Германии

В Хоккенхайме 7 марта на берегу Рейна нашли тело молодой женщины. Вскоре выяснилось, что это беженка из Украины, Маргарита Разаз, которой было 27 лет.

Правоохранители искали ее мать, 51-летнюю Марину Стеценко, и 5-недельную дочь Мию. Последнюю удалось найти у супружеской пары, которую и задержали по подозрению в убийстве. С девочкой все хорошо, ее жизни ничего не угрожает. На всякий случай ее временно поместили в больницу, она находится под опекой местной службы по делам детей.

Мать Маргариты Разаз до сих пор не найдена. Ее вместе с дочерью и внучкой в последний раз видели в ресторане. Женщины должны были встретиться с местной жительницей, которая обещала помочь с документами.

Ранее "Телеграф" писал, что 11 февраля в Германии напали на баскетболистов из Украины. Владимир Ермаков умер сразу в больнице, а его товарищ Артем Козаченко скончался через 10 дней.