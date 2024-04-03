Скандал у Німеччині: український посол "проїхався" по відомій газеті, та відповіла

Редакція також висловила свою думку

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував німецьку газету Berliner Zeitung, заявивши, що та спотворює правду про війну Росії проти України. Своєю чергою редакція та видавці відповіли на слова посла.

Макеєв зазначив, що після початку повномасштабної війни в Україні Berliner Zeitung взяло на роботу колишніх співробітників кремлівських медіа. Відповідні заяви були опубліковані на його сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"Хай то Russia Today, Ruptly або РІА Новини — після 24 лютого 2022 року Berliner Zeitung стало роботодавцем для колишніх співробітників російських держЗМІ. Хоча при цих людях та їхніх колишніх місцях навряд чи можна говорити про журналістику", - йдеться у повідомленні.

За словами посла, газета регулярно зазначає його в публікаціях зі статтями, які, зокрема, люблять поширювати в російському посольстві, оскільки в них настільки спотворюється правда про російську агресивну війну.

Своєю чергою, редакція та видавці газети Berliner Zeitung висловили різкий протест проти критики з боку посла. Про це пише Welt.

"Ми здивовані невдалим повідомленням, оскільки до цього повідомлення на Х не було жодної прямої скарги від посла до редакції Berliner Zeitung. Ми очікуємо, що посол України поважатиме свободу преси в європейській демократії", — зазначили у редакції.

Головний редактор та видавець наголосили, що вони рішуче виступають проти особистого наклепу на окремих колег.

"Ми розцінюємо абсолютно безпідставні нападки на поіменно названих редакторів та авторів як спробу залякування, а отже, як зазіхання на свободу преси ", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку березня 2024 року Міноборони Німеччини осоромилося зі своїм "захистом". Оглядач BILD назвав ситуацію безглуздою.