У Чехії оголосили у розшук цілого генерала російської розвідки: у чому його звинувачують

Тоді внаслідок інциденту загинули люди

У Чехії оголосили у розшук генерала російського Головного розвідувального управління Андрія Авер’янова. Його підозрюють у причетності до організації вибухів на складах із боєприпасами в чеському місті Врбетіце 2014 року.

Про це повідомляє агентство Radio Prague International. Зазначається, що винними вважають його підлеглих.

Слідству вдалось встановити вину офіцерів підрозділу Авер'янова — Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна — в організації вибухів на складах. Унаслідок інциденту загинуло двоє людей.

Аверʼянова оголосили у розшук

За даними слідства, подружжя Олени та Миколи Шапошникових надало інформацію про боєприпаси на складах Авер’янову. Шпигуни Росії отримали чеські паспорти та здійснювали розвідувальні дії на території країни. Як наслідок, від них же оголошений у розшук генерал отримав документи, щоб мати можливість потрапити на склад у Врбетіце.

Ба більше, іноземне видання наголошує, що співробітників Андрія Авер’янова також підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля у 2018 році.

Раніше "Телеграф" писав, що через роботу великої агентурної мережі Росії у Європі Велика Британія ухвалила рішення вислати російського аташе з питань оборони. Також країна вирішила, що позбавить дипломатичного статусу деякі об’єкти та обмежить тривалість російських дипломатичних віз.