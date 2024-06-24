"Шлях складний, але успішний": у ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на підтримку України

Наразі цей механізм обговорюють міністри ЄС

У ЄС знайшли юридичний обхідний шлях, який дозволить уникнути вето Угорщини на купівлю зброї для України на доходи, отримані від заморожених активів Росії. Цей шлях "складний, але успішний".

Про це у розмові з виданням Financial Times заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, утримання Угорщини від попередньої угоди про доходи від заморожених активів Росії "не повинно бути частиною рішення щодо використання цих грошей".

Зазначається, що цей юридичний механізм також у перспективі може "розчистити шлях" для того, щоб країни G7 цього року надали Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів.

Згідно з планом G7, прибуток, отриманий від заморожених активів Росії з наступного року, буде спрямований на погашення кредиту. Повідомляється, що "юридичний обхідний шлях" буде обговорено міністрами закордонних справ ЄС.

Однак, зазначають журналісти, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, згідно з якими блокуються російські активи, рішення, яке потрібно одноголосно оновлювати кожні шість місяців 27 країн ЄС. Боррель сказав, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклала з прем’єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня, — надавши Будапешту можливість відмовитися від діяльності, яка підтримує Україну в обмін на те, щоб не накладати вето на інших союзників, які допомагають Києву під егідою Альянсу, але це було відхилено.

"Ми запропонували Угорщині: ваші гроші ніяк не будуть направлені на підтримку України. Вийміть гроші зі скриньки. Я не хочу користуватися вашими грошима", – сказав Боррель.

Але Угорщина сказала "ні", додав він.

Головний дипломат сказав, що позиція Будапешта "дещо пов’язана з міцними зв’язками, які вони мають із Росією".

Нагадаємо, раніше мі писали про те, що в ЄС домовилися про передачу Україні доходів від російських заморожених активів.