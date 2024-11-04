Санду випереджає проросійського опонента. Як проголосували на виборах президента у Молдові

Нинішню главу країни підтримала більшість молдаван

Чинний президент Молдови Мая Санду перемагає на президентських виборах. За результатами підрахунку понад 99% голосів вона набрала 55.41% голосів, тоді як її проросійський опонент Александр Стояногло – 44.59%.

За даними Центрвиборчкому Молдови, станом на 10:20 понеділка, 4 листопада, підраховано вже 99.86% голосів. Оброблено 2 216 з 2 219 протоколів.

За результатами вже оброблених даних Мая Санду набрала 930 512 голосів громадян Молдови. За її опонента Александра Стояногло проголосувало 748 781 виборців.

Варто зазначити, що Мая Санду проводить прозахідну політику та активно виступає за євроінтеграцію. Вона очолює Молдову з 2020 року, відколи перемогла проросійського кандидата Ігоря Додона.

У виборах 2024 року Додон участі не брав, проте він підтримував кандидата від своєї Соціалістичної партії, колишнього генпрокурора Александра Стояногло. Хоча Стояногло називає себе проєвропейським політиком, говорячи про країни-партнери, з якими Молдова має зміцнювати відносини, він називає і Росію.

Як повідомляв "Телеграф", Мая Санду оголосила себе переможницею виборів ще вночі, за результатами підрахунку 98% голосів. Коментуючи свою перемогу, вона заявила: "ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна".

Про те, чому попри перемогу Санду попереду в Молдови серйозні випробування, читайте в статті "Телеграфу": Санду перемогла, але над Молдовою нова загроза: що задумав Кремль цього разу