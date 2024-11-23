Поляки устроили забастовку на границе Украины в символический день (фото и видео)

Ни одна из причин их протеста не касается Украины

В 10 часов в субботу, 23 ноября, польские фермеры начали акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" на границе Украины. Блокировка границы продлится 48 часов с возможным продлением.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, по состоянию на 11 часов скопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдалось. На въезд в Украину собралось около 150 грузовиков.

Пограничники напомнили, что на въезд в Польшу не пропускают транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд из Польши пропускают по одному грузовику в час. Ограничения не касаются легковых автомобилей и автобусов.

По данным польских СМИ, в начале акции около 30 человек непрерывно ходили по пешеходному переходу с флагами в руках. Митингующие находились в километре от польского пункта пропуска "Медика".

Соорганизатор блокады, лидер подкарпатской организации "Обманутое село" Роман Кондрив, заявил, что фермеры протестуют по двум причинам. Ни одна из них не связана с Украиной. Первая – невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая причина протеста – беспокойство, связанное с подписанием Европейским Союзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки организации МЕРКОСУР, пишет RMF 24.

Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны проезжают без проблем в обоих направлениях. Полиция сообщает, что будет обеспечивать проезд по дорогам государственного значения.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера обратил внимание на символичность того, что поляки начали забастовку именно 23 ноября. В четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодоморов.

"Очень символично, что в день памяти жертв Голодомора польские рольники возобновили блокировку грузовиков на польско-украинской границе. Конечно, все это происходит с молчаливого согласия польских властей. Считаю, что уже нужно ходатайствовать о присвоении всем причастным званию Герой Российской Федерации". Варшаве следует напоминать, что после Рижского договора 1921 года настал 1939 год", — написал он в Facebook.

Напомним, в 2023 году польские перевозчики блокировали движение грузовиков на границе из-за "чрезмерной конкуренции" после принятия "транспортного безвиза" между Украиной и странами ЕС. Соглашение освобождало украинских перевозчиков от необходимости получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС.

Митингующие потребовали вернуть необходимость получения разрешений для украинских транспортных фирм. На протесты выходили также польские фермеры, добивавшиеся смягчения европейского "зеленого курса", а также они хотели получать больше субсидий, дотаций и компенсаций.

Как рассказывал "Телеграф", в начале октября польские фермеры анонсировали акции протеста на границе. Они заявляли, что протесты могут продлиться до конца 2024 года.