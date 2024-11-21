Польські фермери знову заблокують кордон: де і коли протестуватимуть

Примітно, що, на відміну від блокади, самі вимоги протестувальників не пов’язані з Україною

З суботи, 23 листопада, водії зазнають труднощів при перетині українсько-польського кордону. Це стосується лише одного контрольного пункту пропуску (КПП) – "Шегині – Медика".

В’їзд фур з України буде повністю заблоковано. Про це попереджає польське видання Logistyka.

Водночас блокада КПП не завадить проїзду легкових автомобілів та пасажирських автобусів. Також протестувальники пообіцяли пропускати гуманітарну допомогу та військовий транспорт.

Примітно, що вимоги, виконання яких намагаються домогтися протестувальники за допомогою блокади українсько-польського кордону, цього разу не пов’язані із нашою країною.

Польські фермери збираються протестувати проти невиконання урядом вимог угоди, підписаної 6 січня у Жешуві між Міністерством сільського господарства та протестувальниками, яка має зберегти сільськогосподарський податок на рівні 2023 року.

На думку польських перевізників, які страждають від подібних акцій, з боку сільгоспвиробників було б логічніше блокувати власні млини, пункти збирання фруктів та овочів тощо, зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, протести польських фермерів на кордоні з Україною тривали з листопада 2023 року до квітня 2024 року. Головною їхньою вимогою було обмеження імпорту сільгосппродукції з України. Зокрема вони наполягали на зменшенні ввезення зернових, хоча вони проходять територію Польщі транзитом.

Після того, як ситуацію вдалося залагодити, одноденні протести фермерів відбувалися у травні та червні. Очікувана блокада КПП "Шегині – Медика" мала розпочатися ще з 8 жовтня, але її було перенесено.