"Було неприємно": Шольц прокоментував розмову із Путіним і розповів, чи продовжить діалог

Шольц не опускає руки

Попри розчарування телефонною розмовою у листопаді, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий ще раз поговорити з головою РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Zeit, посилаючись на заяву Шольца. За словами німецького лідера, навіть невдалий дзвінок у листопаді був необхідним, як і усі майбутні.

"Це було неприємно, тому що він просто повторював усі свої фрази", – сказав Шольц.

Водночас у телефонній розмові Шольц вкотре дав Путіну зрозуміти, що йому годі сподіватись на ослаблення підтримки України. Адже Німеччина ніколи не полишить цього. Також Путін "повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", – додав Шольц.

Нагадаємо, Шольц вже казав про те, що його остання розмова з Путіним була не дуже приємна, адже очільник РФ не змінив своєї думки щодо війни. Проте навіть в такому разі вона необхідна. Тоді телефонні переговори тривали приблизно годину, це була перша комунікація за два роки з початку війни.

Після цієї розмови Шольц прибув до України, де під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським зробив низку заяв.

Раніше "Телеграф" писав, що Шольц висловився щодо ролі новообраного президента США Дональда Трампа у майбутньому України.