"Долой Фицо, пусть едет в Россию". В Словакии люди вышли на протесты (кадры)

Кроме Братиславы, протесты охватили и другие крупные города Словакии

В пятницу вечером, 24 января, в Словакии люди вышли на протесты против премьер-министра страны Роберта Фицо — они требуют его отставки.

Об этом сообщает словацкий сайт Aktuality. Кроме столицы страны Братиславы, люди вышли на акции протестов в 20 крупных городах Словакии. Главные лозунги протестующих — "Словакия — это Европа", "Долой Фицо!", "Пусть Фицо убирается в Россию", "Словакия — это не Россия" и так далее.

Акции протеста организовала инициатива "Мир Украине" и оппозиционные политические партии. Кроме Словакии, аналогичные протесты проходят в Польше, Германии, Чехии и Ирландии. В городе Кошице на протесты вышло около 15 тысяч человек: всего вышло несколько тысяч человек в больших городах Словакии.

В сети появились фото протестов из Братиславы и других городов Словакии. За порядком наблюдают сотрудники полиции.

Кроме фото, в социальных сетях появились и видеокадры протестов.

В то же время сторонники правительства Фицо организовали собственные акции под названием "Словакия — не Украина". В Братиславе на такой митинг пришло всего 40 человек.

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