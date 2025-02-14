"Кожен має зіграти свою роль": Макрон сказав, хто може домовитися про мир в Україні

Він назвав повернення Трампа у крісло глави Білого дому "електрошоком"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише глава України Володимир Зеленський може вести переговори з Росією про припинення війни. Президент США Дональд Трамп створив для цього умови.

Про це Макрон сказав розмові з виданням Financial Times. Глава Франції зазначив, що Трамп створив "вікно можливостей" для припинення війни РФ проти України шляхом переговорів, де "кожен має зіграти свою роль".

За словами Макрона, тепер Зеленський має обговорити територіальні питання та питання суверенітету. Французький лідер наголосив, що "мир, який є капітуляцією, буде "поганою новиною для всіх", зокрема й для США.

Водночас основне питання зараз полягає в тому, чи дійсно глава Росії Володимир Путін "стійко та насправді бажає погодитися на припинення вогню на цій основі". Після цього, за словами Макрона, саме Україна має вести переговори з РФ.

Він назвав повернення Трампа у крісло глави Білого дому "електрошоком", який має змусити Європу забезпечити своє майбутнє та майбутнє України. Макрон наголосив, що Європа має нарощувати свій оборонний потенціал, щоб діяти навіть без участі США.

"Ми також повинні розвинути повністю інтегровану європейську оборонну, промислову та технологічну базу", — зазначив президент Франції.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Макрон заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Він закликав європейські країни збільшувати виробництво зброї.