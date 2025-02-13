"Україна має вести перемовини": Зеленський назвав необхідні гарантії для цього

Зеленський розповів, як мають йти перемовини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини щодо миру з Росією мають йти з позиції сили.

Про це він написав у Telegram. Він заявив, що провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Політики обговорили умови, необхідні для встановлення миру.

За словами Зеленського, він та Туск погодилися з тим, що жодні перемовини з Володимиром Путіним не можуть відбуватися без об’єднаної позиції США, Європи та України.

Також Зеленський зазначив: Україна повинна мати сильні та надійні гарантії безпеки, а членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів України. Не менш важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість.

"Поінформував Прем’єр-міністра про свою розмову з Президентом Трампом, і ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи", — заявив Зеленський. Він додав, що словами Путіна про нібито "готовність" завершити війну вірити не можна.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних перемовин без її участі. Також український лідер зазначив, що йому був неприємний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну.