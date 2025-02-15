У Молдові перекинувся автобус з українцями: багато постраждалих (фото)

Водій не впорався з керуванням

У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів. Через це 16 пасажирів отримали травми різного ступеня важкості та були доставлені до районних лікарень для надання допомоги.

Про це повідомляє поліція Молдови в соцмережі Facebook. Зазначається, що пригода сталася близько 5:00 15 лютого біля села Чиріпкеу (Флорештський район), що розташоване за 20 кілометрів від кордону з Вінницькою областю.

Згідно з попередньою інформацією, водій втратив керування, з’їхав з дороги, перекинувся і врізався у дерево. Загалом в автобусі було 68 осіб.

Постраждалих доправили до районних лікарень Флорешті та Сороки. 35-річний водій був тверезий.

Причини події встановлюються, проте в інших повідомленнях поліції від 15 лютого видно, що країну накрив суттєвий снігопад та мороз. Через це багато доріг стали дуже слизькими.

Як повідомлялося раніше, 25 січня з автобусом "Київ-Кишинів" сталася подібна подія біля села Пересечине, але тоді постраждали лише двоє пасажирів. За даними очевидців, водій тоді заснув за кермом.