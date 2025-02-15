В Молдове перевернулся автобус с украинцами: много пострадавших (фото)

Водитель не справился с управлением

В Молдове перевернулся автобус Киев-Кишинев. Из-за этого 16 пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в районные больницы для оказания помощи.

Об этом информирует полиция Молдовы в соцсети Facebook. Отмечается, что происшествие произошло около 5:00 15 февраля возле села Чирипкеу (Флорештский район), которое расположено в около 20 километрах от границы с Винницкой областью.

Согласно предварительной информации, водитель потерял управление, съехал с дороги, перевернулся и врезался в дерево. Всего в автобусе находилось 68 человек.

Пострадавших доставили в районные больницы Флорешти и Сороки. 35-летний водитель был трезв.

Причины происшествия устанавливаются, однако в других сообщениях полиции от 15 февраля видно, что страну накрыл существенный снегопад и мороз. Из-за этого многие дороги стали очень скользкими.

Как сообщалось ранее, 25 января с автобусом "Киев-Кишинев" произошло похожее происшествие возле села Пересечино, но тогда пострадали лишь два пассажира. Согласно данным очевидцев, водитель тогда уснул за рулем.