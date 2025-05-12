Папа Лев XIV приїде в Україну? Зеленський вперше поговорив з новим понтифіком

Підіймав тему і переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський вперше поспілкувався з новообраним Папою Римським Левом XIV. Під час розмови він запросив його здійснити апостольський візит в Україну.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram. За його словами, під час розмови він з Папою домовилися підтримувати зв'язок і спланувати особисту зустріч найближчим часом.

"Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей", — написав Зеленський.

Він додав, що також проінформував Папу про домовленість України та партнерів щодо безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів з 12 травня. Зеленський наголосив на готовності України для подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин. Київ очікує на відповідні кроки з боку Росії.

Нагадаємо, що новий Папа Римський дуже жорстко висловлювався про війну в Україні. Він відкрито звинувачував Росію в агресії та скоєнні злочинів проти людяності.

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