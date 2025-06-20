В стране-соседке России была площадь имени Януковича: где именно и что с названием сейчас

Сегодня на карте Спитака площади или улицы, названной в честь Виктора Януковича, больше не указано

В армянском городе Спитак одну из площадей в 2006 году назвали в честь украинского экспрезидента Виктора Януковича, отмечая его помощь после землетрясения 1988 года.

"Телеграф" рассказывает об этом месте.

Вид таблички с названием площади в честь Януковича, 2008 год

Так, соседняя с Россией страна решила выразить благодарность Януковичу за помощь после катастрофического землетрясения 7 декабря 1988 года.

В материале "yerkir.am" говорится, что руководитель информационного отдела Спитацкого горсовета Ованес Хоецян объяснил появление площади им. Януковича в городе благодарностью за его помощь при ликвидации последствий Спитакского землетрясения. По его словам, чиновник лично занимался спасательными и строительными работами и получил звание почетного гражданина Спитака.

Название площади было утверждено в 2006 году по инициативе местных жителей и решению совета старейшин. На вопрос, почему этого не сделали раньше, Хоецян ответил, что, вероятно, "время еще не пришло или общественное сознание только начало пробуждаться".

В честь жертв трагедии в 2008 году Янукович находился в Армении с официальным визитом, встретился с тогдашними президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, а также с региональными руководителями.

Виктор Янукович с Сержем Саргсяном

Виктор Янукович с Робертом Кочаряном

На улицах появились плакаты с надписями "Спасибо Украине за сына Януковича".

Как в Армении прославляли Виктора Януковича

Кроме того, в политическом окружении Януковича народный депутат Нвер Мхитарян — армянин по происхождению, который, вероятно, также сыграл роль в этой инициативе.

В феврале 2014 года, когда в Украине начался Евромайдан, в Спитаке группа молодых активистов, связанных с оппозиционным движением во главе с Николом Пашиняном, самовольно переименовала эту площадь в честь Сергея Нигояна — первого погибшего во время протестов в Киеве.

"Переименованная" во второй раз площадь им. Януковича в городе Спитак

Как сообщает "Радио Свобода", активисты, считающие Януковича диктатором, заклеили табличку названия наклейкой с украинской надписью.

Местные власти не сразу отреагировали, а мэр отверг требования официально изменить название, объяснив это благодарностью за участие Януковича в послевоенном восстановлении города после землетрясения 1988 года.

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян во время открытия памятника Тарасу Шевченко в Ереване 13 октября 2018 года заявил, что название площади в Спитаке, посвященное Виктору Януковичу, следует пересмотреть. подчеркнул, что важнее именно факт строительства объекта для армянской общины, часть которой живет в Украине и считает ее своей родиной.

Сегодня на карте Спитака площади или улицы, названной в честь Виктора Януковича, больше не отмечено — она исчезла с официальных карт и навигационных сервисов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сербии открыто демонстрируют захват российским президентом: ее руководитель посетил парад 9 мая в Москве, а местные сторонники Путина пошли дальше — еще в 2016 году они приняли решение переименовать населенный пункт в его честь.