"Липова" опозиція? Чому Захід підтримує Навальну і Тихановську лише на словах

Максимум, на що здатна "опозиція" — конференції та мирні марші з прапорами

Російська та білоруська опозиція ніколи не мали шансів повалити недемократичні режими у свої країнах. А колективний Захід їх підтримував лише для того, щоб мати важіль тиску на Москву та Мінськ.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, чому на Заході не хочуть падіння диктаторів.

За його словами, коли Захід підтримував росіянку Юлію Навальну, білоруску Світлану Тихановську і різні опозиції в екзилі, це не означає, що вони хотіли змінити режими у Москві та Мінську.

— Західні партнери і демократії мають сталу історію кооперації з різними автократичними режимами. Вони їх підтримували, укладали контракти. Більше того, самі багато кого з цих автократій виростили. Наприклад, США і Єгипет, або США і Саудівська Аравія. І таких прикладів безліч, — каже нардеп.

На його думку, Захід завжди хотів мати інструмент тиску на диктаторів, щоб укладати гарні контракти. Тому створював "опозиціонерів" типу Навального чи Тихановської, які не претендували на владу, але через яких Вашингтон і Лондон загравали і тисли на Мінськ і Москву, щоб змінити правила гри.

— З точки зору Лондона і Вашингтона, ці навальні і тихановські ніколи не мали можливості і шансів отримати будь-яку владу. Це лише був інструмент. І тому вони ніколи не реалізовували активних дій. Максимум, на що були здатні, це конференції, марші, ходіння з прапорами. На більше вони дозволу не отримували. Це не було їхнім завданням, — підсумував Олег Дунда.

