Напрочуд схожий на Макрона: як виглядає брат президента Франції і що про нього відомо (фото)

Президент Франції Емманюель Макрон був не єдиною дитиною у сім’ї. Крім нього, батьки виховували ще сина Лорана та дочку Естель. Попри те, що брат із сестрою уникають публічності, лідер країни зберіг з ними теплі та близькі стосунки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про рідного брата президента Франції. Ми довідалися, що Лоран Макрон дивовижно на нього схожий.

Лоран Макрон — що про нього відомо

Брат лідера Франції Лоран Макрон народився в червні 1979 року в Ам’єні, він молодший за Емманюеля всього на два роки. На відміну від брата, який захоплювався літературою та музикою, Лоран вибрав медичну професію, продовживши сімейну традицію, оскільки обоє їхніх батьків — лікарі.

Сім’я Емманюеля Макрона

У період навчання в Парижі брати ділили одну квартиру на двох, хоча мали різні темпераменти. Лоран був спортивнішим, завжди перебував в оточенні друзів, а Емманюель більше любив спокійну обстановку, книги та гру на піаніно.

Молодший брат Макарона схожий на президента Франції

Будувати кар’єру вони також вирішили у різних напрямках. Емманюель пов’язав життя з політичним управлінням та реформами, а Лоран зосередився на медицині та наукових досягненнях.

Молодший брат президента Франції став висококваліфікованим лікарем-кардіологом, який спеціалізується на радіології серця та ехокардіографії. Зараз він працює у престижній паризькій лікарні Georges-Pompidou, де займається діагностикою та лікуванням захворювань серця. Лоран під час кар’єри написав понад 50 наукових публікацій.

Лоран Макрон став висококваліфікованим лікарем

Брат Емманюеля намагається вести закритий спосіб життя, але коли з’являється на публіці, всі звертають увагу на його дивовижну схожість із президентом Франції. Їх часто порівнюють за деякими рисами обличчя — виразними очима й особливою усмішкою.

Макрон разом зі своїм братом Лораном

Брати разом були помічені на фіналі Кубка Франції 2023 року на Стад де Франс, а також на державній вечері в Єлисейському палаці, яка проходила минулого року.

Лоран Макрон зі своєю дружиною

Що стосується особистого життя, то Лоран Макрон одружений з лікарем-гінекологом Сабіною Еймо, у пари троє дітей — близнюки Луї та Марго, а також молодша дочка Роман. Сім’я вважає за краще зберігати свою приватність, тому уникає зайвої уваги ЗМІ.

Лоран Макрон уникає публічності

