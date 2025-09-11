Росію розбомблять до кам’яного віку? На Заході назвали важливу умову

Західні повітряні сили можуть очистити небо України від Росії

Людські й технічні, фінансові й технологічні ресурси Заходу переважають Росію у рази, тому США і Євросоюз здатні знищити військову міць РФ, повернувши її до стану кам’яного віку. Однак потрібна і фізична присутність якогось військового контингенту Заходу в Україні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній глава військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європейського парламенту Пекка Товері. Він пояснив, чому найголовніше — це авіація.

На його думку, у Заходу є чітке розуміння, що в Україні потрібно мати хоча б символічний контингент.

— Більш-менш усі погоджуються, що головним гарантом безпеки будуть Збройні сили України — найбоєздатніше військо з реальним досвідом у боях. Треба підтримати ЗСУ, компенсувати втрати, надати нові західні системи озброєння, удосконалити те, що ви й так робите найкраще. І це — найкраща гарантія, підкріплена певною кількістю західних сил, але насамперед — західною авіацією, — каже військовий експерт.

Він нагадав: коли почалися дискусії про гарантії безпеки Україні, дехто казав, що знадобиться 300 тисяч солдатів, а в Європі такої кількості нема.

— Але навіщо це? У нас утричі більше сучасних винищувачів, аніж у Росії. Західні повітряні сили можуть очистити небо [України] від Росії й потім відбомбити її до кам’яного віку, якщо треба — ось це справжня загроза, — вважає колишній розвідник.

За його словами, Заходу потрібна певна кількість "чобіт на землі", щоб росіяни розуміли: щойно вони починають стріляти, вони стріляють у західних солдатів, які дадуть відповідь. Але головне — це авіація.

Говорячи про американську допомогу в плані авіації, євродепутат вказав на велику проблему:

— У нас більше солдатів, аніж у Росії. У нас більше танків, більше літаків, наші флоти значно численніші. Але об’єднані спроможності — як-от C4ISR: командування, управління, розвідка; далекобійні можливості, засоби наведення, стратегічні авіаперевезення, стратегічна дозаправляння в повітрі — усе це в руках американців, — каже Пекка Товері.

Щоб використати нашу авіацію, потрібні саме можливості C4ISR, які можуть надати американці. Тому вони мають бути в грі. Добрий знак у тому, що принаймні інформація в медіа чітко свідчить: Трамп погодився, що США можуть надати повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки, — підсумував колишній глава військової розвідки Фінляндії.

*Для довідки: C4ISR — це Command, Control, Communications, Computers (командування, контроль, комунікації, комп’ютерні системи); I — Intelligence (розвідка); S — Surveillance (спостереження) та R — Reconnaissance (розвідка).