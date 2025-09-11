Россию разбомбят до каменного века? На Западе назвали важное условие

Западные воздушные силы могут очистить небо Украины от России

Людские и технические, финансовые и технологические ресурсы Запада превосходят Россию в разы, поэтому США и Евросоюз способны уничтожить военную мощь РФ, вернув ее в состояние каменного века. Однако нужно и физическое присутствие какого-то военного контингента Запада в Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери. Он объяснил, почему самое главное – это авиация.

По его мнению, у Запада есть четкое понимание, что в Украине нужно иметь хотя бы символический контингент.

— Более или менее все соглашаются, что главным гарантом безопасности будут Вооруженные силы Украины — боеспособная армия с реальным опытом в боях. Надо поддержать ВСУ, компенсировать потери, предоставить новые западные системы вооружения, усовершенствовать то, что вы и так делаете лучше. И это лучшая гарантия, подкрепленная определенным количеством западных сил, но прежде всего западной авиацией, — говорит военный эксперт.

Он напомнил: когда начались дискуссии о гарантиях безопасности Украины, кое-кто говорил, что понадобятся 300 тысяч солдат, а в Европе такого количества нет.

— Но зачем это? У нас втрое больше современных истребителей, чем у России. Западные воздушные силы могут очистить небо [Украины] от России и затем отбомбить ее до каменного века, если нужно — вот это настоящая угроза, — считает бывший разведчик.

По его словам, Западу нужно определенное количество "сапог на земле", чтобы россияне понимали: как только они начинают стрелять, они стреляют в западных солдат, которые ответят. Но главное — это авиация.

Говоря об американской помощи в плане авиации, евродепутат указал на большую проблему:

— У нас больше солдат, чем у России. У нас больше танков, больше самолетов, наши флоты гораздо многочисленнее. Но объединенные возможности — такие как C4ISR: командование, управление, разведка; дальнобойные возможности, средства наведения, стратегические авиаперевозки, стратегическая дозаправка в воздухе — все это в руках американцев, — говорит Пекка Товери.

Чтобы использовать нашу авиацию, нужны именно возможности C4ISR, которые могут предоставить американцы. Потому они должны быть в игре. Хороший знак в том, что, по крайней мере, информация в медиа четко свидетельствует: Трамп согласился, что США могут оказать воздушную поддержку в рамках гарантий безопасности, — подытожил бывший глава военной разведки Финляндии.

* Для справки: C4ISR – это Command, Control, Communications, Computers (командование, контроль, коммуникации, компьютерные системы); I — Intelligence (разведка); S — Surveillance (наблюдение) и R — Reconnaissance (разведка).