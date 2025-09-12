Не інвестуєш в оборону – до зброї. Членам Альянсу підказали, як протистояти Росії

Країни Південної Європи даремно вважають, що їх не зачепить агресія Кремля

Країни Балтії межують з агресивною Росією, тому зацікавлені у реалізації плану Readiness 2030, спрямованого на значне посилення європейського військового потенціалу та оборонної промисловості до 2030 року. Він передбачає збільшення національних витрат на оборону, створення кредитного інструменту SAFE на суму 150 мільярдів євро. Однак не всі країни-члени НАТО готові інвестувати значні кошти в оборону.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів депутат Європейського парламенту від Латвії Мартіньш Стакіс (Група "Зелені/Європейський вільний альянс"). Він пояснив, чим можна замінити відсутність інвестицій в оборонну сферу.

Більше про це читайте у публікації: "Про це Росія програє цю війну, але не на полі бою, — інтервʼю з депутатом Європарламенту".

За його словами, Рига має підтримку від НАТО та Європейської Комісії.

— Підтримка ще не остаточно визначена, але ми подали заявку на інструмент SAFE, і хороша новина в тому: якщо ми вкладемо 0,4% загального європейського бюджету, ми отримаємо щонайменше вчетверо більше, спеціально для потреб оборони… Я вважаю, що Європа починає прокидатися, — каже латвійський політик.

Він нагадав, що Європа не є однією суцільною країною. Є Південна Європа — там один наратив, Центральна Європа — інший, а у нордичних країнах — третій.

— Але мій заклик такий: якщо, наприклад, Іспанія не хоче підвищувати військові витрати до 3,5% від ВВП, і суспільство категорично проти, рішенням може стати відправка частини армії до балтійських держав.

По-перше, ви робите свій внесок, а по-друге, ваша армія здобуде досвід на території, яка так близько до Росії, у регіоні з високим рівнем безпекових загроз. Це справді може бути рішенням, — підсумував Мартіньш Стакіс.

Нагадаємо, раніше він відкрив "Телеграфу" сумну правду про Європу.