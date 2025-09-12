Не усиливаешь оборону – в ружье. Членам Альянса подсказали, как противостоять России

Страны Южной Европы зря считают, что их не коснется агрессия Кремля

Страны Балтии граничат с агрессивной Россией, поэтому заинтересованы в реализации плана Readiness 2030, направленного на значительное усиление европейского военного потенциала и оборонной промышленности к 2030 году. Он предполагает увеличение национальных расходов на оборону, создание кредитного инструмента SAFE на сумму 150 миллиардов евро. Однако не все страны-члены готовы инвестировать значительные средства в оборону.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Европейского парламента от Латвии Мартиньш Стакис (Группа "Зеленые/Европейский свободный альянс"). Он объяснил, чем можно заменить отсутствие инвестиций в оборонную сферу.

По его словам, у Риги есть поддержка от НАТО и Европейской Комиссии.

— Поддержка еще не окончательно определена, но мы подали заявку на инструмент SAFE, и хорошая новость в том: если мы вложим 0,4% общего европейского бюджета, мы получим, по меньшей мере, в четыре раза больше, специально для нужд обороны… Я считаю, что Европа начинает просыпаться, — говорит латвийский политик.

Он напомнил, что Европа не одна сплошная страна. Есть Южная Европа — там один нарратив, Центральная Европа — другой, а в нордических странах — третий.

— Но мой призыв таков: если, например, Испания не хочет повышать военные расходы до 3,5% ВВП, и общество категорически против, решением может стать отправка части армии в балтийские государства.

Во-первых, вы вносите свой вклад, а во-вторых, ваша армия получит опыт на территории, которая так близко к России, в регионе с высоким уровнем угроз безопасности. Это действительно может быть решением, — подытожил Мартиньш Стакис.

