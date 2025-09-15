Укр

Искали "белые пятна", а найдут предателей? Почему россияне устроили налет десятков дронов на Польшу

Игорь Тимофеев
Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула (слева) и командующий операциями ВС Польши генерал Мацей Клиш (справа) на заседании Совета нацбезопасности
Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула (слева) и командующий операциями ВС Польши генерал Мацей Клиш (справа) на заседании Совета нацбезопасности. Фото Getty Images

Агрессора интересуют, какие ответные шаги сделает возможная жертва

Недавний налет десятков российских дронов на Польшу потребовался агрессору не для мгновенного нанесения удара по стране-члену НАТО, а для других целей. А через несколько недель такой же налет может повториться.

Об этом в эфире YouTube-канала Телеграф UA рассказал экс-работник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, зачем этот налет нужен был россиянам.

По его словам, эти два десятка беспилотников направлялись именно туда, куда было запрограммировано, в конкретные районы, которые интересовали Российскую Федерацию.

— Россияне наблюдали за тем, как реагируют поляки, какие радары были включены, какие разговоры вела польская сторона. Плюс Польша со странами Балтии, Германией, Финляндией обменивается информацией, какие позывные и пароли, надо все потом проанализировать. Какие радары не функционируют, просто для проформы стоят, что-то вращается, но не работает, — говорит военный эксперт.

По его мнению, еще одной целью налета россиян был поиск "белых пятен" в системе обороны Польши.

— Какие [типы] самолетов поднимали в воздух? С каких аэродромов? Какие пилоты? Есть ли у российских спецслужб возможности найти подходы к этим пилотам на этих авиабазах — примитивно подкупить, чтобы он "заболел" или в определенное время сломался его самолет, — продолжает экс-работник СБУ.

По его словам, россияне получили огромный кусок информации для дальнейшего анализа.

— Думаю, они еще неделями будут анализировать. Им это будет очень интересно. Хотя могли и сейчас уже [получить какую-то информацию] в зависимости от того, как оно все было скрыто. А дальше, скорее всего, будут еще пробовать совершать налеты, — подытожил Иван Ступак.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему налет российских дронов на Польшу нельзя объяснять техническими сбоями или случайным отклонением от маршрута.

