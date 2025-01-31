Диверсія? В Іспанії стався вибух на заводі концерну Rheinmetall, є постраждалі

Попередньо, вибухнув склад військового заводу, розташований у районі Хавалі-В'єхо

В Іспанії 30 січня стався вибух на військовому заводі німецької збройової корпорації Rheinmetall. Не менше шести співробітників підприємства отримали поранення, причину вибуху попередньо вказали, як "нещасний випадок", проте непублічно розглядається варіант з диверсією.

Про це повідомляє видання EFE. Зазначається, що шестеро працівників заводу віком від 30 до 52 років отримали поранення, один з них перебуває у важкому стані.

Попередньо, вибухнув склад військового заводу, розташований у районі Хавалі-В'єхо. За даними журналістів, вибух стався вдень 30 січня, точні його причини невідомі. Усіх постраждалих ушпиталили у найближчих до місця інциденту лікарнях. Наразі Інститут охорони праці проводить розслідування на місці. Не виключається версія диверсії на оборонному виробництві.

Для довідки: Rheinmetall AG – це німецький машинобудівний та збройовий концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений у 1889 році. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, до якого входить до 35 найбільших оборонних компаній світу. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні. 26 жовтня 2024 року було повідомлено про початок роботи першого заводу в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, в червні 2024 року у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.

30 серпня 2024 року у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Внаслідок вибуху двоє співробітників отримали серйозні поранення. Правоохоронні органи підозрюють диверсію.