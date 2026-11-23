Сніжна хвиля накриє Україну: які області засипле найближчими днями (карта)
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У частині областей сніг прогнозують за плюсової температури
Полтаву вже засипало снігом — кадри зимової погоди в місті з’явилися в мережі. Водночас упродовж 23–25 листопада сніг прогнозують і в інших регіонах України.
"Телеграф" розповідає, де Ventusky прогнозує сніг у найближчі три дні та якою буде температура повітря в цих областях за прогнозом Укргідрометцентру.
Де Ventusky показує сніг 23–25 листопада
23 листопада. На карті Ventusky сніг позначено поблизу Чернівців, місцями на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в районі Дніпра. На Полтавщині зона снігу простягається на південь від обласного центру.
24 листопада. Найбільша зона снігу охопить райони Львова, Рівного та Житомира й сягне Хмельницького та Вінниці. Окремі ділянки зі снігом карта показує поблизу Чернігова, Черкас і Кременчука.
25 листопада. Сніг залишиться у прогнозі для Рівненщини, Хмельниччини та Вінниччини. Через Черкаси й Кременчук до Дніпра простягнеться смуга снігу, а на сході його прогнозують поблизу Донецька й Луганська.
Прогноз Укргідрометцентру: де сніжитиме і якою буде температура
23 листопада. Укргідрометцентр прогнозує сніг місцями на заході, у центрі та на сході України. У більшості областей буде хмарно, опади очікують, зокрема, поблизу Чернівців і місцями на Кіровоградщині. Вдень на півночі, у центрі й на заході температура переважно коливатиметься від −3 до +3 °C. На півдні тепліше: на Одещині – до +9…+12 °C, на Херсонщині – +8…+10 °C.
24 листопада. Сніг та інші опади прогнозують місцями в західних, центральних і східних областях, зокрема на Закарпатті, Черкащині, Полтавщині та Харківщині. На заході температура триматиметься близько −1…+1 °C, у центрі – близько 0…+3 °C. На Полтавщині й Харківщині вдень очікують +1…+3 °C, а вночі на Харківщині температура може знизитися до −1 °C. На півдні буде до +3…+6 °C.
25 листопада. Сніг прогнозують на Закарпатті, Волині, Прикарпатті, Буковині, Київщині, Чернігівщині, у центральних областях, на Полтавщині та Харківщині. Вдень на заході й півночі буде від −1 до +2 °C, у центрі – близько 0…+3 °C. На Харківщині очікують +1…+3 °C, на сході місцями – до +5…+7 °C. На півдні температура сягатиме +3…+6 °C.
Як повідомляв "Телеграф", у Буковелі вранці вже лежав сніг після різкої зміни погоди в ніч на 22 листопада.