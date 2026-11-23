У частині областей сніг прогнозують за плюсової температури

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Полтаву вже засипало снігом — кадри зимової погоди в місті з’явилися в мережі. Водночас упродовж 23–25 листопада сніг прогнозують і в інших регіонах України.

"Телеграф" розповідає, де Ventusky прогнозує сніг у найближчі три дні та якою буде температура повітря в цих областях за прогнозом Укргідрометцентру.

Де Ventusky показує сніг 23–25 листопада

23 листопада. На карті Ventusky сніг позначено поблизу Чернівців, місцями на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в районі Дніпра. На Полтавщині зона снігу простягається на південь від обласного центру.

На 23 листопада Ventusky позначає сніг місцями на Кіровоградщині

24 листопада. Найбільша зона снігу охопить райони Львова, Рівного та Житомира й сягне Хмельницького та Вінниці. Окремі ділянки зі снігом карта показує поблизу Чернігова, Черкас і Кременчука.

Поблизу Чернігова 24 листопада прогнозують окрему зону снігу

25 листопада. Сніг залишиться у прогнозі для Рівненщини, Хмельниччини та Вінниччини. Через Черкаси й Кременчук до Дніпра простягнеться смуга снігу, а на сході його прогнозують поблизу Донецька й Луганська.

На сході 25 листопада сніг прогнозують поблизу Донецька й Луганська

Прогноз Укргідрометцентру: де сніжитиме і якою буде температура

23 листопада. Укргідрометцентр прогнозує сніг місцями на заході, у центрі та на сході України. У більшості областей буде хмарно, опади очікують, зокрема, поблизу Чернівців і місцями на Кіровоградщині. Вдень на півночі, у центрі й на заході температура переважно коливатиметься від −3 до +3 °C. На півдні тепліше: на Одещині – до +9…+12 °C, на Херсонщині – +8…+10 °C.

Поблизу Чернівців 23 листопада очікують опади за плюсової температури

24 листопада. Сніг та інші опади прогнозують місцями в західних, центральних і східних областях, зокрема на Закарпатті, Черкащині, Полтавщині та Харківщині. На заході температура триматиметься близько −1…+1 °C, у центрі – близько 0…+3 °C. На Полтавщині й Харківщині вдень очікують +1…+3 °C, а вночі на Харківщині температура може знизитися до −1 °C. На півдні буде до +3…+6 °C.

На Закарпатті 24 листопада прогнозують опади й температуру близько нуля

25 листопада. Сніг прогнозують на Закарпатті, Волині, Прикарпатті, Буковині, Київщині, Чернігівщині, у центральних областях, на Полтавщині та Харківщині. Вдень на заході й півночі буде від −1 до +2 °C, у центрі – близько 0…+3 °C. На Харківщині очікують +1…+3 °C, на сході місцями – до +5…+7 °C. На півдні температура сягатиме +3…+6 °C.

У Черкасах 25 листопада вдень прогнозують від 0 до +2 °C

Як повідомляв "Телеграф", у Буковелі вранці вже лежав сніг після різкої зміни погоди в ніч на 22 листопада.