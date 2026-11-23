Для такого ремонту не потрібно знімати весь шар штукатурки

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Тріщини на стінах — не лише косметичний недолік, а й можливий шлях для проникнення вологи всередину будинку. Щоб ремонт не довелося переробляти через кілька місяців, важливо правильно підібрати матеріал для герметизації.

Будівельники радять звернути увагу на поліуретановий герметик PU 40, який після затвердіння зберігає еластичність і допомагає захистити стіни від протікань. Про його властивості та особливості використання пише Radio Mitre.

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Для невеликих тріщин і швів, краї яких можуть зміщуватися, підходить поліуретановий герметик PU 40. Після затвердіння він залишається еластичним, не пропускає воду та добре зчіплюється з цеглою, цементом, каменем і металом. На відміну від цементу, гіпсу чи звичайної шпаклівки, такий матеріал витримує помірні зміщення поверхонь і рідше тріскається повторно.

Перед нанесенням потрібно очистити тріщину від бруду й пилу та дочекатися повного висихання стіни. Герметик наносять від дна пошкодження до поверхні, розрівнюють і залишають тверднути на 24–48 годин відповідно до інструкції виробника. Якщо ремонт проводять надворі, важливо врахувати прогноз погоди: за очікуваного дощу протягом доби роботу краще відкласти.

Після затвердіння PU 40 залишається еластичним і витримує зміщення поверхонь Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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