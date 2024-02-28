Погрози та ультиматуми не допомогли? Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з Навальним

Росіяни зможуть попрощатись з політиком

Похорон опозиційного російського політика Олексія Навального, який помер у вʼязниці, заплановано на пʼятницю, 1 березня. Він пройде у Москві на Борисівському цвинтарі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прессекретаря політика Кіру Ярмиш. Вона повідомила, що відспівування Олексія Навального відбудеться в церкві ікони Божої Матері "Втамуй моя печалі" в Мар'їно 1 березня в 14.00, а поховання — на Борисівському цвинтарі.

Команда Навального закликала росіян приходити завчасно, аби встигнути попрощатись з Олексієм.

Ба більше, директор ФБК Іван Жданов, своєю чергою, розповів, що російська влада заважала організувати похорон Олексія Навального. За словами Жданова, соратники опозиціонера хотіли поховати його 29 лютого, однак усі зали для прощання відмовляли їм, деякі — в останній момент. Директор ФБК вважає, що це пов'язано із запланованим на 29 лютого зверненням Володимира Путіна до Федеральних Зборів.

Зазначається, що знову ж таки у матері Олексія, яку вже шантажували тим, що не віддадуть тіло сина, вимагали провести закритий похорон — без публічного прощання. Тож для прощання з Навальним так і не знайшли зали і воно відбудеться просто неба.

У мережі також публікують відео, на яких видно, що кладовище почали готувати до поховання Навального 27 лютого.

На цвинтарі, як пишуть росЗМІ, минулої ночі трактор чистив сніг для паркування авто, територію було очищено від машин, а паркан патрулювали поліцейські.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами голови Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марії Пєвчіх, існувала домовленість щодо його обміну Навального напередодні його смерті у колонії.