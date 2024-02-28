Угрозы и ультиматумы не помогли? Стало известно, когда и где состоится прощание с Навальным

Россияне смогут попрощаться с политиком

Похороны оппозиционного российского политика Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме, запланированы на пятницу, 1 марта. Они пройдут в Москве на Борисовском кладбище.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря политика Киру Ярмыш. Она сообщила, что отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14.00, а захоронение — на Борисовском кладбище.

Команда Навального призвала россиян приходить заранее, чтобы успеть попрощаться с Алексеем.

Более того, директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, рассказал, что российские власти мешали организовать похороны Алексея Навального. По словам Жданова, соратники оппозиционера хотели похоронить его 29 февраля, однако все прощающие залы отказывали им, некоторые — в последний момент. Директор ФБК считает, что это связано с запланированным на 29 февраля обращением Владимира Путина в Федеральное Собрание.

Отмечается, что опять-таки у матери Алексея, которую уже шантажировали тем, что не отдадут тело сына, потребовали провести закрытые похороны — без публичного прощания. Поэтому для прощания с Навальным так и не нашли зала и оно состоится под открытым небом.

В сети также публикуют видео, где видно, что кладбище начали готовить к похоронам Навального 27 февраля.

На кладбище, как пишут росСМИ, минувшей ночью трактор чистил снег для парковки авто, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главы Международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, существовала договоренность о его обмене Навального накануне его смерти в колонии.